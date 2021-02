Impfzentrum in der Wesermarsch startet am Donnerstag

Das Impfzentrum in der Wesermarsch soll am Donnerstag den Betrieb aufnehmen.

Frank Rumpenhorst / dpa

Brake. Der Landkreis Wesermarsch erwartet am Mittwoch, 3. Februar, die nächste Impfstoff-Lieferung. Am Donnerstag soll das Impfzentrum in Brake seinen Betrieb aufnehmen.

Mit der nächsten Impfstofflieferung von knapp 1100 Dosen im Laufe des Mittwochs steigt der Landkreis Wesermarsch ohne weitere Verzögerungen ab Donnerstag in die Impfung der über 80-Jährigen im Impfzentrum in Brake ein. Das teilte die Kreisv