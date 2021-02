Schneechaos in Niedersachsen.

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hannover. In Niedersachsen ist kein Ende des Schneetreibens in Sicht. Das Winterwetter erschwert auch die Corona-Impfkampagne. Verkehrsminister Andreas Scheuer appelliert an die Bürger im Norden, Zuhause zu bleiben.

Schnee und Eis haben auch zum Wochenanfang Auto- und Bahnfahrern in weiten Teilen Deutschlands das Leben schwer gemacht – und in den nächsten Tagen bleibt es eisig. In immer weniger Regionen wird es zumindest tagsüber frostfrei sein, wie de