Zweistellige Minustemperaturen und Schnee: So wird das Wetter in Niedersachsen

Am Samstag und Sonntag soll es in Niedersachsen schneien.

imago images/Jan Eifert

Hamburg . Kalte Polarluft erreicht bald Norddeutschland und sorgt für frostige Temperaturen. So wird das Wetter in Ihrer Region.

Der Winter hat Norddeutschland fest im Griff: Am Freitag kommt arktische Luft in Norddeutschland im Norden an und kann örtlich für größere Schneemassen sorgen. Lesen Sie auch:Sieben Tipps für Autofahrer: So meistern Sie schneeglatte St