Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, sitzt vor der Presse.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsen möchte die Schulen für alle Klassen bei einer positiven Entwicklung der Corona-Infektionslage ab Anfang März wieder öffnen.

Vier Wochen bis zum Beginn der Osterferien sollten die Schülerinnen und Schüler in geteilten Klassen unterrichtet werden, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover an. Für eine Öffnung der Schulen müsse die