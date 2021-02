Ein leerer Klassenraum.

Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Wiesbaden. Rund 14 900 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen haben im vergangenen Schuljahr die Klassenstufe wiederholt, in Bremen waren es 971, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahlen beziehen sich auf allgemeinbildende Schulen.Mit einem Anteil von 2,3 Prozent Wiederholern entspricht die Quote in Niedersachsen genau dem Bundesdurchschnitt; in Bremen lag er bei 1,8 Prozent. Die Schülerinnen und Schüler hatten