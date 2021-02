Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht angebracht.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Hannover und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) um zu hohe Stickstoffdioxidwerte ist so gut wie beendet.

Die Parteien einigten sich auf einen Vergleich, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Streitpunkt war der Stickstoffdioxidwert, der in den vergangenen Jahren an einigen Messstellen über dem gesetzlichen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubik