Brand in Betrieb in Dannenberg: Mitarbeiter mit Vergiftung

Blaulicht leuchtet an einer Feuerwehr mit Martinshorn.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dannenberg (Elbe). In einem Betrieb in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Lüneburg mitteilte, entstand das offene Feuer bei den Reinigungsarbeiten in einer Kunststofffertigungshalle. Die Feuerwehr Dannenberg konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen, so dass ein Übergreifen a