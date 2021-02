Sven Ambrosy, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Nordsee, lächelt.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wilhelmshaven. Mit einer gemeinsamen Tourismusagentur will die Region Niedersächsische Nordsee einschließlich der Seestadt Bremerhaven den Fremdenverkehr fördern.

„Wir haben starke Teilmarken, wir wachsen auch ordentlich auf sehr hohem Niveau. Aber andere Mitbewerber an Nord- und Ostsee wachsen noch schneller“, erklärte am Montag der Vorsitzende des Tourismusverbands Nordsee, Sven Ambrosy, in Jever