Geflügelpest breitet sich in Niedersachsen weiter aus

Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Sperrbezirk“ steht an einer Straße.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Oldenburg. Die Auswirkungen der Geflügelpest sind nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der Weser-Ems-Region katastrophal.

Der Ausbruch bedrohe die Existenz vieler Putenbetriebe, teilte die Kammer-Sprecherin am Montag in Oldenburg mit. Demnach wurden inzwischen mehr als 350 000 Tiere getötet, um die Verbreitung der Vogelgrippe zu stoppen. In Putenmastbetrieben