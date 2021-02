40-Jähriger kommt nach Messerangriff in Psychiatrie

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Hannover. Nach einer Messerattacke in Hannover wird der 40 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig in einem Landeskrankenhaus untergebracht.

Das Amtsgericht entschied am Montag, den Mann in die Psychiatrie einzuweisen. Eine verminderte Schuldfähigkeit wegen einer psychischen Erkrankung liege bei dem scheinbar anlasslosen Angriff auf zwei Männer am Sonntag nahe, sagte Oberstaats