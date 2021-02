Dachziegel liegen in der Nähe von einem Krater auf dem Boden.

Swen Pförtner/dpa

Göttingen. Nach der kontrollierten Sprengung von vier Weltkriegsbomben in Göttingen müssen die Bewohner mehrerer Häuser auf die Rückkehr in ihre Wohnungen warten.

In mehreren Mehrfamilienhäusern und einem frei stehenden Wohnhaus habe die Druckwelle der Explosion Fenster bersten lassen, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Es fehlten auch Dachziegel, so dass die Häuser noch nicht bewohnbar seien.