Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Nach Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) das geplante Insektenschutz-Gesetz der Bundesregierung heftig kritisiert.

Der Entwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) konterkariere quasi alles, was die Landesregierung mit dem sogenannten Niedersächsischen Weg für mehr Artenvielfalt auf den Weg gebracht hat, sagte Althusmann am Montag in Hannove