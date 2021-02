Ein Breitmaulnashorn-Baby steht in einem Gehege im Serengeti-Park Hodenhagen.

Asta Knoth/Serengeti-Park Hodenhagen/dpa/Handout

Hodenhagen. Im Serengeti-Park Hodenhagen in der Lüneburger Heide ist ein kleines, aber schweres Breitmaulnashorn-Baby zur Welt gekommen.

Das Weibchen war bei seiner Geburt in der Nacht zu Sonntag geschätzte 40-45 Zentimeter groß und 30-35 Kilogramm schwer, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Die 15 Jahre alte Kuh Uzuri gebar das Kalb nach knapp 1,5 Jahren Tragzeit - es is