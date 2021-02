Verhaltener Auftakt in den ersten Impfzentren

Hannover. Nach Wochen der Vorbereitung geht es los in Niedersachsens Impfzentren - jedenfalls mancherorts. Die Kritik am Corona-Impfmanagement der Landesregierung wird immer lauter.

Trotz Lieferengpässen bei den Impfstoffen haben die ersten Corona-Impfzentren in Niedersachsen den Betrieb aufgenommen. Am Montag wurden unter anderem auf dem Messegelände in Hannover die ersten Spritzen gesetzt. „Das ist alles gut durchdac