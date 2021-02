Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Gottfried Mahrenholz

Hannover. Der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Ernst Gottfried Mahrenholz ist tot.

Nach Angaben der Familie vom Montag starb der Jurist am vergangene Donnerstag in Hannover. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Demzufolge starb Mahrenholz im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im hannoversch