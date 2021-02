Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten.

Cloppenburg. Bei den Ermittlungen nach einem Tötungsdelikt in Cloppenburg hat sich der Tatverdächtige noch nicht zur Sache geäußert.

„Er ist bei Gericht vorgeführt worden, auch dort hat er keine Angaben gemacht“, sagte am Montag ein Polizeisprecher in Cloppenburg. Der 30 Jahre alte Mann soll am Samstag seine 27 Jahre alte Ehefrau und den gemeinsamen sechs Jahre alten So