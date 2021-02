Wolfsburgs Yunus Malli spielt den Ball.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Yunus Malli wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung zum türkischen Pokalsieger Trabzonspor.

Das teilte der Club aus Niedersachsen am Sonntag im Anschluss an den 3:0-Erfolg gegen den SC Freiburg mit. Der 28-jährige türkische Nationalspieler war im Januar 2017 vom 1. FSV Mainz 05 nach Wolfsburg gekommen und in der Rückrunde der vor