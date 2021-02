Impfplätze im Impfzentrum auf dem Messegelände.

Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover. Am Montag nehmen die ersten der 50 Corona-Impfzentren in Niedersachsen den Betrieb auf.

So sollen in Hannover, Wallenhorst, Lingen, Papenburg und Georgsmarienhütte die ersten Spritzen gesetzt werden. Eine vollständige Übersicht, welches Impfzentrum wann startet, hat das Land nicht. Eine Reihe von Zentren hatte allerdings in d