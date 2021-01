Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Christophe Gateau/dpa

Osnabrück. Die FDP-Fraktion im Landtag hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil aufgefordert, Gesundheitsministerin Carola Reimann zu entlassen. Es sei in ihrem Zuständigkeitsbereich „zu schwerwiegenden Versäumnissen bei der Bewältigung der Corona-Krise gekommen.“

So formuliert es FDP-Fraktionsvorsitzender Stefan Birkner in einem Schreiben an Weil. „Das jüngste Chaos um die Vergabe von Impfterminen an über 80jährige ist nur ein weiterer Punkt in einer ganzen Reihe von Unzulänglichkeiten“, schreibt Bi