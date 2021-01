Zwei Spieler verfolgen einen Ball.

picture alliance / Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild

Meppen. Der SV Meppen schafft es in der 3. Liga nicht, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Bei Aufsteiger Verl gab es ein 1:3. Die nächsten vier Spiele werden sehr wichtig.

Spitzenteams wie 1860 München liegen dem SV Meppen offenbar. In vermeintlich leichteren Spielen kassieren die Emsländer dagegen immer wieder Rückschläge im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga. So auch am Samstag bei der 1:3 (0:0