Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz.

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Esterwegen. Ein junger Mann ist im Emsland von seinem eigenen Kleintransporter überrollt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 22-Jährige am Freitagmittag mit dem Entladen beschäftigt, als sich der Kleintransporter rückwärts löste und den Mann überfuhr. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert. D