Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium.

Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Bremen. Zwei mit Messern bewaffnete Männer haben am Wochenende in Bremen Polizeieinsätze ausgelöst.

Im Ortsteil Gröpelingen stellte sich ein 24-Jähriger am Sonntag nach Polizeiangaben mit einem Messer vor das Reihenhaus, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin lebt. Dann wollte er zu ihr in die Wohnung. Nachdem die Eingänge gesichert wurd