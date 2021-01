Wolfsburgs Yunus Malli.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der türkische Nationalspieler Yunus Malli steht kurz vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum türkischen Erstliga-Club Trabzonspor.

Nachdem die „Bild“-Zeitung am Freitag über eine bevorstehende Einigung aller Parteien berichtet hatte, bestätigte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler am Wochenende via Twitter, nach Trabzon geflogen zu sein.Malli kam im Januar 2017 für meh