Die Wintersonne scheint durch den bedeckten Himmel über einem Baum.

Moritz Frankenberg/dpa

Bremen. Schnee, Eis und Glätte haben in Teilen Niedersachsens und in Bremen am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu zahlreichen Unfälle geführt.

Im gesamten Landkreis Peine habe der plötzliche Wintereinbruch für teils chaotische Verhältnisse auf den Straßen gesorgt, teilte die Polizei am Samstag mit. Im Kreisgebiet seien 22 Verkehrsunfälle gemeldet worden, bei den meisten blieb es