Eine dünne Schneeschicht bedeckt am Morgen die Landschaft.

Moritz Frankenberg/dpa

Goslar. Wegen der malerischen Winterlandschaft machen sich in den Zeugnisferien normalerweise Tausende Besucher auf den Weg in den Oberharz. „Diesmal keine gute Idee“, warnen Verwaltungen und Tourismusverband mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Angesichts des Winterwetters stellt sich die Harzregion in Niedersachsen an diesem Wochenende erneut auf viele Schnee-Ausflügler ein. Polizei und Ordnungskräfte kündigten an, an besonders beliebten Orten im Oberharz verstärkt die Einhaltung