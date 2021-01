Evakuierung in Göttingen abgeschlossen

Ein Polizeiauto steht hinter Absperrband mit der Aufschrift Polizeiabsperrung.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen. Im Vorfeld einer Bombenentschärfung ist die Evakuierung in der Göttinger Innenstadt abgeschlossen worden.

Zwei Drohnen der Polizei und des Technischen Hilfswerks seien in Einsatz, um zu prüfen, ob sich noch jemand im Sperrgebiet aufhalte, teilte die Stadt Göttingen am Samstag mit. Am Vormittag hatte die Polizei zwei Menschen aus dem Sperrgebie