Eine Grundwasser-Messstelle ist zu sehen.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Die Grundwasser-Messstellen in Niedersachsen, deren Verlässlichkeit Landwirte im Zuge schärferer Düngeregeln angezweifelt haben, funktionieren weitestgehend fehlerfrei.

Wie das Umweltministerium am Freitag in Hannover mitteilte, habe eine Kontrolle von 217 Messstellen an Orten mit erhöhten Nitratwerten im Grundwasser ergeben, dass 94,5 Prozent funktionstüchtig und als Gütemessstellen geeignet sind. Die ni