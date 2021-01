OB fordert Austausch an Ministeriumsspitze wegen „Impfchaos“

Oliver Junk (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Goslar.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Goslar. Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) hat angesichts der Pannen bei der Impforganisation in Niedersachsen einen Wechsel an der Spitze des Sozialministeriums in Hannover gefordert.

„Ich fordere den Ministerpräsidenten Stephan Weil ausdrücklich auf, nun endlich die personellen Konsequenzen für diese Schlechtleistungen im vergangenen Pandemiejahr des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichste