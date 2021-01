Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen für über 80-Jährige in Niedersachsen, die zum Start am Donnerstag vollkommen überlastet war, wird auch in den kommenden Wochen zäh bleiben.

Wie die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Freitag sagte, werden zunächst wegen des knappen Impfstoffs pro Woche nur etliche tausend Impftermine zu vergeben sein. So erwarte das Land in der kommend