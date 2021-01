Kaum Besserung bei Corona-Impfterminen: Kritik an Ministerin

Zahlreiche Impfkabinen stehen in der Weser-Ems-Halle im Impfzentrum.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Viele Senioren in Niedersachsen werden absehbar weiter auf ihren Impftermin gegen Covid-19 warten müssen. Es fehlt an Impfstoff. Die Kritik an Gesundheitsministerin Carola Reimann wird lauter.

Die Terminvergabe für die Corona-Impfungen bleibt auch in den kommenden Wochen zäh. Pro Woche werden wegen des knappen Impfstoffs nur einige Tausend Termine zu vergeben sein, sagte die Vize-Chefin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, C