Ein Fußball-Spiel.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Mittelfeldspieler Sven Köhler wechselt auf Leihbasis vom Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück zum SC Verl.

Nach Club-Angaben vom Freitag wird der 24-Jährige auf eigenen Wunsch in der Rückrunde für den Tabellensechsten der 3. Liga auflaufen. Seinen auslaufenden Vertrag in Osnabrück hatte er zuvor um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. In