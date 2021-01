Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, informiert.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsen möchte nach dem Willen von Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) weitere Bahnstrecken für Pendler reaktivieren.

Am aussichtsreichsten seien die Planungen für eine Verlängerung der 2019 wieder für den Personenzugverkehr eröffneten Strecke von Bad Bentheim nach Neuenhaus weiter ins niederländische Coevorden, sagte Althusmann am Freitag in Hannover. „D