Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, informiert.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsen stockt die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in diesem Jahr erheblich auf.

Nach 95,6 Millionen Euro an Zuschüssen im Jahr 2020 ist für 2021 eine Förderung von 157 Millionen Euro vorgesehen - die Projekte will Verkehrsminister Bernd Althusmann heute (11.00 Uhr) in Hannover erläutern. Von der Summe profitieren viel