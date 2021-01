Regentropfen perlen vom Logo der Agentur für Arbeit ab.

Hannover. In Niedersachsen und Bremen sind immer mehr Menschen ohne Job. Die Bundesagentur für Arbeit führt das aber nur teilweise auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurück.

Im Januar waren erneut mehr Menschen in Niedersachsen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit meldete am Freitag 267 035 Arbeitslose, ein Plus von rund sechs Prozent im Vergleich zum Dezember