Braunschweigs Trainer Daniel Meyer gestikuliert.

Swen Pförtner/dpa

Braunschweig. Nach dem erfolgreichen Rückrunden-Start gegen Heidenheim möchte sich Eintracht Braunschweig für den Abstiegskampf in der 2.

Fußball-Bundesliga noch einmal verstärken. „Wir haben gesagt, dass wir bei Transfers auf Spannung bleiben. In diesen letzten Tagen der Wechselfrist muss man auf der Hut sein und Optionen prüfen“, sagte Trainer Daniel Meyer am Donnerstag be