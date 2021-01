Die Tierpfleger messen im Vogelpark Walsrode die Spannweite von einem Andenkondor.

Sina Schuldt/dpa

Walsrode. Bis zur geplanten Wiedereröffnung in rund sieben Wochen ist Einiges zu tun im Weltvogelpark Walsrode: Die 4000 Vögel aus etwa 650 Arten müssen gewogen, vermessen und gezählt werden.

Andenkondor, Sekretär und Papagei wurden am Donnerstag mit Hilfe der Tierpfleger vorsichtig auf die Waage geleitet. Einem Sekretär - einem in Afrika beheimateten Greifvogel - wurde die Prothese am Fuß neu angepasst. „Beim Wiegen und Vermes