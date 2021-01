Zeugnisse kommen per Post oder liegen in Schulen bereit

Blick auf den Ausschnitt eines Zeugnisses.

Maria Berentzen/dpa/Symbolbild

Hannover. Per Post, Bringdienst oder für Selbstabholer: Wegen der Corona-Pandemie läuft die Zeugnisvergabe zum Ende des ersten Schulhalbjahres in Niedersachsen in diesen Tagen anders ab als gewohnt.

Um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, werden die Leistungsnachweise nicht klassenweise auf einen Schlag ausgehändigt, wie ein Sprecher des Kultusministeriums am Donnerstag auf Anfrage sagte.Stattdessen läuft die Ausgabe bereits seit