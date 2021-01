Blick auf den Ausschnitt eines Zeugnisses.

Maria Berentzen/dpa/Symbolbild

Hannover. Lockdown-Not macht erfinderisch: Wegen der Corona-Pandemie übergeben viele niedersächsische Schulen in diesen Tagen die Halbjahreszeugnisse an die rund eine Million Schülerinnen und Schüler im Land anders als üblich.

An der Oberschule Rodenkirchen in der Gemeinde Stadland in der Wesermarsch bekamen Schüler ihre Leistungsnachweise am Freitag aus dem Fenster des Schulsekretariats gereicht - mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand. Denn an diesem Freitag endet