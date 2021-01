Ein entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle.

Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Göttingen. Gleich vier Bomben werden in der Nähe des Göttinger Bahnhofs im Boden vermutet. Für die Entschärfung müssen am Samstag mehr als 8000 Menschen raus aus ihren Wohnungen - und das mitten in der Corona-Pandemie. Eine Mammutaufgabe für die Einsatzkräfte.

Die Stadt Göttingen bereitet sich auf eine Bombenentschärfung der besonderen Art vor: Gleich vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg werden in einer Baugrube in der Innenstadt vermutet. Für die Entschärfung müssen am Samstag 8300 Mensche