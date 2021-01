Linksextremismus: Justizministerium will Prävention stärken

Barbara Havliza (CDU), niedersächsische Justizministerin

Hannover. Das niedersächsische Justizministerium will die Prävention gegen Linksextremismus stärken.

„Wir müssen auch den Linksextremismus im Auge behalten“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Donnerstag im Landtag in Hannover unter Verweis auf mutmaßlich links motivierte Brandanschläge auf Aufnahmebehörden in Braunschweig un