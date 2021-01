Zwei Pferde stehen im Schneetreiben auf ihrer Koppel.

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. In Niedersachsen und Bremen wird es in den kommenden Tagen wolkig, und es kann immer wieder schneien.

Der Donnerstag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bedeckt. Vor allem im Südwesten Niedersachsens kann es zunächst regnen, im Bergland gibt es Schnee. Im Laufe des Tages kann es dann auch in den flacheren Regionen schneien. Die Tages