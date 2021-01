Mitarbeiter demontieren ein Fenster der Kirche im Schloss Wernigerode für die Restauration.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Wernigerode. Nach vierzehn Jahrzehnten sind sie brüchig, dreckig und teilweise lose. Nun hat in der Kirche des Schlosses Wernigerode die Rettung historischer Fenster begonnen.

In der Kirche des Schlosses Wernigerode ist der Ausbau von historischen Fenstern für deren Restaurierung in vollem Gange. Um die vor rund 140 Jahren von Carl Christian Andreae (1823-1904) geschaffenen neun Künstlerfenster kümmere sich in de