Sechs Spritzen mit Covid-19-Impfstoff liegen in einer Schale.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hannover. Viele ältere Menschen können sich jetzt für einen Corona-Impftermin anmelden - per Telefon oder online. Weil der Impfstoff knapp ist, stehen aber viel weniger Termine zur Verfügung als es Impfberechtigte gibt.

Für Hunderttausende Senioren beginnt am heutigen Donnerstagmorgen die Vergabe von Terminen für die Corona-Impfungen in Niedersachsen. Anmelden können sich von 8.00 Uhr an alle Frauen und Männer über 80 Jahre, die zu Hause leben. Sie können