Kommentar zu Wolfsabschüssen: Transparenz schafft Akzeptanz

Wölfe sorgen immer wieder für Probleme, weil sie Nutztiere reißen.

Lino Mirgeler/dpa

Osnabrück. Beim Wolf kochen die Emotionen hoch. Dass nun als Reaktion auf radikale Wolfsschützer gar nicht mehr über Abschussgenehmigungen informiert werden soll, ist falsch. Ein Kommentar.

Die Regierung in Niedersachsen knickt ein vor einer kleinen Minderheit an radikalen Wolfsschützern, bei denen teils nicht mehr zu erkennen ist, was sie eigentlich antreibt: Tierliebe oder Menschenhass? Sie haben es mit ihren Beleidigungen u