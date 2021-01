Claudia Bernhard (Linke), Senatorin für Gesundheit, spricht.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Bremen testet von jetzt an alle positiven Coronavirus-Proben auch auf die britische Variante B.

1.1.7. Ziel sei es, eine weitere Verbreitung der Mutation zu verhindern, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) am Mittwoch. Am Montag waren zwei Fälle der britischen Mutation in Bremen bekanntgeworden, am Mittwoch wurde be