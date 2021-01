Betrieb in Emder VW-Werk soll wieder anlaufen

Ein Mitarbeiter arbeitet im VW-Werk an der Karosserie eines VW.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Emden. Das Emder Volkswagen-Werk soll am kommenden Montag nach der Kurzarbeit wegen fehlender elektronischer Bauteile den regulären Betrieb wieder aufnehmen.

Noch sei der weltweite Mangel an den Halbleiter-Bauteilen nicht behoben, sagte Betriebsratschef Manfred Wulff am Mittwoch. „Wir fahren weiter auf Sicht.“ Allerdings habe das Unternehmen einen Nachschub der Materialien, die vor allem in Hig