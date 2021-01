Wenige Tage alte Ziegenlämmer stehen im Stroh bei ihrem Muttertier (l).

Philipp Schulze/dpa

Eimke. 100 bis 150 Lämmer kommen in der Glockenbergsschäferei in der Lüneburger Heide im Januar zur Welt.

Insgesamt hält Schäfer Gerd Jahnke 1700 Schafe, im vergangenen Jahr verlor er 102 durch Risse. Die Familie in Eimke lebt in der ständigen Angst vor den Wölfen. Den letzten Angriff gab es am vergangenen Wochenende, als vier Lämmer in Kirchg