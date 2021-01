Justizministerin warnt vor Radikalisierung in Corona-Krise

Barbara Havliza (CDU), Niedersachsens Justizministerin, sitzt im Landtag.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. In der Pandemie grassieren Verschwörungstheorien und Hassreden im Internet. Justizministerin Barbara Havliza will bei der Präventionsarbeit neben dem Islamismus und Rechtsextremismus den Linksextremismus verstärkt in den Blick nehmen.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza befürchtet, dass sich mehr Menschen in der Corona-Krise im Internet radikalisieren könnten. „Da hat sich in den letzten Monaten viel getan, das uns Sorge bereitet“, sagte die CDU-Politikerin i