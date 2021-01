Auf einem sehr trockenen Feld in der Region Hannover sind Risse im Boden zu sehen.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Weil sie für ihre Probleme mehr Gehör wollen, haben Landwirte ein Protestcamp in Hannover eingerichtet. Der Landtag hat jetzt über Konzepte für eine Zukunft der Landwirtschaft beraten, die zwischen Umweltanforderungen und Dumpingpreisen in der Klemme steckt.

Zwischen dem Agrar- und Umweltministerium in Hannover harren Landwirte sei Tagen in einem Protestcamp aus - um die Zukunft der Landwirtschaft hat unweit entfernt am Donnerstag auch der Landtag gerungen. Von allen Fraktionen gab es Anträge m