MAN baut in Deutschland 3500 Stellen ab

Das Logo von MAN.

Daniel Karmann/dpa/Archiv

München. Vorstand und Betriebsrat des Lastwagenbauers MAN haben sich auf den Abbau von 3500 Stellen in Deutschland bis Ende nächsten Jahres verständigt.

Wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte, stehen der sächsische Standort in Plauen mit rund 150 Beschäftigten sowie das österreichische Werk Steyr mit 2200 Beschäftigten „zur Disposition. Hier prüft der Vorstand alle Optionen,